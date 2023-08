USA : la PS5 prend de l'avance sur la PS4, pendant que la Xbox Series reste en retard USA : la PS5 prend de l'avance sur la PS4, pendant que la Xbox Series reste en retard

Un mot rapide sur la situation des consoles de nouvelle génération au pays de l'Oncle Sam. Selon les sources économiques de GamesIndustry, aux USA, la PlayStation 5 a largement rattrapé ses ennuis de stock et est désormais sur le même laps de temps de carrière 5 % au-dessus de la PlayStation 4, et 87 % devant la PlayStation 3 (qui avait fort mal démarré on rappelle).



A contrario, la Xbox Series continue de payer le prix de son manque d'exclusivité et de stocks parfois moindres que souhaité à cause de la stratégie de Microsoft : 10 % en dessous de la Xbox One (oui, elle par contre avait très bien démarré avant de s'écrouler doucement), mais 6 % au-dessus de la Xbox 360.



La fin d'année sera de grande importance par le Black Friday qui compensera l'absence de (réelle) baisse de prix après 3 ans, mais également pour chacune son gros blockbuster : Starfield coté Xbox Series, Marvel's Spider-Man 2 coté PlayStation 5.