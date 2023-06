PS Plus Extra : le programme de juin + une annonce concernant le Cloud Gaming PS Plus Extra : le programme de juin + une annonce concernant le Cloud Gaming

Comme à chaque troisième semaine du mois, le PS Plus Extra & Premium se mettra à jour avec une nouvelle fournée de titres, sans « Classics » cette fois, mais tout de même de jolies choses :



- Far Cry 6

- Teenage Mutant Ninja Turtles : Shredder's Revenge

- Rogue Legacy 2

- Inscryption

- Soulstice

- Tacoma

- Deus Ex : Mankind Divided

- Killing Floor 2

- The Talos Principle

- RedOut

- Thief

- A Hat in Time

- Elex 2

- Une version d'essai pour WWE 2K13



En outre et sans sa stratégie de vouloir relancer son offre Cloud, Sony annonce que les jeux PlayStation 5 seront prochainement compatibles Cloud Gaming, uniquement pour les abonnés Premium. Pas tous certes, mais la priorité est pour l'heure faite aux jeux du catalogue PS Plus, dont les versions d'essai. Plus d'infos à venir.





UPDATE



Il y a finalement bien 3 jeux Classics :



- Killzone Mercenary (PSP)

- Coded Soul (PSP)

- Worms (PS1)

- Herc's Adventures (PS1)