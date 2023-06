Like a Dragon Gaiden : tout comme Alan Wake 2, un lancement sans version boîte ? Like a Dragon Gaiden : tout comme Alan Wake 2, un lancement sans version boîte ?

Beaucoup d'entre vous ont été surpris en apprenant que Alan Wake 2 ne bénéficierait pas d'une version boîte, mais à peine remis de nos émotions et en attente d'un distributeur, voilà qu'un autre titre majeur pourrait bien passer uniquement par la case numérique.



Rien n'est acté mais il y a actuellement un flou total autour de Like a Dragon Gaiden, le prochain épisode de la saga Yakuza (même si annexe) qui déjà en Asie ne sortira en boîte que sur supports PlayStation. En occident, le site officiel ne mentionne pour l'heure aucune version physique, invitant juste à précommander le jeu en dématérialisé et le compte Twitter KamurochoBros, très connu des fans, s'est directement renseigné sur le sujet et fait savoir que les revendeurs ont contacté SEGA, pour apprendre qu'il n'y aurait pas de version boîte aux USA quelle que soit la machine. Si confirmé pour ce dernier point, on a soudainement assez peu d'espoir en Europe.



Une situation ubuesque sauf pour les analystes dont Matt Piscatella préférant jouer le fatalisme : pour l'homme en lien avec NPD/Circana, d'ici 2028, les sorties full demat de AAA deviendront une norme sur PlayStation et Xbox.