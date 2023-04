Microsoft : une chute des ventes de Xbox Series pour le Q1 2023, et pourtant... Microsoft : une chute des ventes de Xbox Series pour le Q1 2023, et pourtant...

Les derniers résultats publiés par Microsoft atteste plus que jamais le besoin d'analyser le marché Xbox différemment des autres. Car le chiffre qui fait forcément très mal, c'est le gros « -30 % » du CA des ventes hardware Xbox (Series) pour le premier trimestre 2023, soit la plus mauvaise période depuis le lancement de la nouvelle génération, imputable selon Microsoft à des problèmes de stock mais aussi on le sait par un manque d'intérêt actuel de la gamme faute de titres forts niveau exclusivités.



Le début de la fin ? Pas en croire le CA global de la branche JV à hauteur de 3,6 milliards de dollars, la deuxième meilleur performance de l'histoire de la marque pour le premier trimestre d'une année, la perte du hardware ayant été compensé par le principal pilier de Xbox, donc les services : Microsoft s'attendait à une légère baisse, et c'est finalement une légère hausse (+3%) notamment par une nouvelle augmentation du nombre d'abonnés Game Pass sans pour autant que l'on bénéficie d'une mise à jour précise. C'est donc dans tous les cas davantage que les 25 millions annoncés en janvier 2022.



En attendant de voir comment se déroulera l'année en cours par l'arrivée d'exclusivités telles que Redfall, Starfield et Forza Motorsport, la branche JV continue de constituer une miette dans le CA global de Microsoft (3,6 milliards sur 52,9 milliards au total), dont des bénéfices nets à hauteur de 18,3 milliards de dollars. En un seul trimestre. Merci Azure, et peut-être un jour merci l'IA, prochain secteur clé annoncé par le PDG.