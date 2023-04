Shuhei Yoshida reconnaît que l'IA va changer la façon de concevoir des jeux Shuhei Yoshida reconnaît que l'IA va changer la façon de concevoir des jeux

Encore fantasme dans des temps pas si lointain, l'Intelligence Artificielle prend un poids de plus en plus important dans l'actualité. De ChatGPT qu'on ne présente plus aux outils à la fois pour la correction, la rédaction, les visuels, la musique et même la programmation, l'IA va indéniablement devenir de plus en plus indispensable à l'avenir malgré la menace mise en avant par certains grands de l'industrie… sans parler des emplois.



Shuhei Yoshida, star de la marque PlayStation, a justement évoqué le sujet dans une interview accordée avec le site The Guardian, expliquant que, oui, les temps changent, et il en fut le premier surpris en évoquant avoir assisté à une vague de présentations de jeux indés japonais (dans le cadre d'un concours) dont l'un des projets proposait un rendu « étonnant et magnifique »… en fait totalement conçu avec l'aide de l'IA Midjourney.



En terme de rendu et de programmation, Yoshida reconnaît donc que des choses sont en train de se mettre en place et qu'il est tout à fait possible que certaines personnes pourront à l'avenir travailler sur des chantiers JV sans rien avoir appris de la programmation, mais devront néanmoins posséder des acquis quant à l'utilisation de ces outils. Car c'est de ça qu'il s'agit : de simples outils. « Il faut quelqu'un pour les utiliser. L'IA peut produire des choses très étranges comme vous avez pu déjà le constater. […] L'IA va changer la nature de l'apprentissage pour les développeurs mais au bout du compte, le développement sera plus efficace et les gens feront des choses encore plus belles. »



Et il faut effectivement reconnaître que les outils IA ne sont pas sans défaut (on sait tous à quoi ressemblent les mains avec Midjourney)… mais jusqu'à quand ?



Sony ne s'est en tout cas pas fait attendre pour sauter dans le train avec la branche Sony IA dont le premier chantier fut placé dans Gran Turismo 7 avec « Sophy » (l'IA des adversaires) et on pourrait également évoquer le projet « Ghostwriter » de Ubisoft qui va générer une masse de ligne de dialogues simples pour les PNJ en monde ouvert.