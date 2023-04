Le Main Theme de Super Mario Bros intègre le National Recording Registry US

Ce n'est pas grand-chose mais c'est pourtant un nouveau grand pas pour la reconnaissance du Jeu Vidéo envers les médias généralistes, dont une partie ne voit ce secteur que comme un délire de gamins ou la cause d'actes violents (on ne citera personne) : aux USA, le Main Theme culte designé Koji Kondo vient d'intégrer le registre national des enregistrements, une première pour une musique de JV.Ce morceau, indéniablement l'un des plus connus du monde pour ce média (aux cotés du thème principal de Tetris) rejoint donc la Bibliothèque du Congrès aux cotés de nombreux représentants jugés