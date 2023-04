PS Plus Extra & Premium : les prochains jeux du service... et les premiers départs

Sony nous diffuse la liste des titres qui seront à télécharger, avec de bien belles choses du coté de la gamme Extra, mais également deux mauvaises surprises.La première, c'est que le fait de retrouver certains titres « non Classics » exclusif à la gamme Premium, dont les anciens. L'autre, même s'il fallait s'y attendre à un moment, c'est que le service a désormais suffisamment de mois derrière lui pour annoncer ses premiers départs, donc des titres qui ne seront plus accessibles même pour les abonnés qui les ont déjà téléchargés. C'est la vie.PS Plus Extra & Premium (dès le 18 avril) :PS Plus Premium (dès le 18 avril) :Ils quitteront le service le 15 mai :- D'autres encore non annoncés