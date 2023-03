L'E3 2023 annulé : la fin d'une époque

Et voilà. On s'y attendait, autant à cause des multiples désistements des éditeurs que des sources de Andy Robinson, et ça a été confirmé la nuit dernière (pardonnez à votre serviteur d'avoir été pris par des rendez-vous entre temps) : l'E3 2023 est officiellement annulé, et les organisateurs n'ont pas usé de langue de bois en déclarant qu'ils n'avaient pas su convaincre les habituels partenaires.L'ESA ne veut pas jeter l'éponge et compte bien à l'avenir proposer de « nouveaux events E3 » sans en dire plus mais difficile d'imaginer que nous retrouverons un jour les grandes heures d'une époque révolue, dont on ne compte plus les souvenirs bons comme mauvais.On a tendance à pointer le COVID, mais « la grande messe du JV » avait commencé à s'effriter bien avant, d'abord avec des éditeurs comme Activision qui préférait laisser un partenaire s'occuper du show (Microsoft ou Sony selon l'époque) et bien qu'il y ait eu un semblant de lumière avec l'arrivée de conférences Bethesda et Square Enix, les mauvaises nouvelles se faisaient plus nombreuses : Electronic Arts qui faisait son show dans son coin (certes à la même période), Nintendo et la fin des conférences « physiques », Sony qui a enfoncé le clou en mettant définitivement fin à sa présence en 2019…Le COVID a terminé de creuser la tombe, quand tout le monde a remarqué que faire des « Direct », bah ça coûtait pas cher et en plus, ça faisait exactement le même effet auprès de la communauté, et qu'il n'y avait plus besoin de faire un grand show obligatoirement en juin pour faire vendre. Preuve quand Activision peut aujourd'hui se permettre de début la communication d'unen plein milieu de l'été, et repartir avec le plus gros succès de la franchise.L'actualité ne va pas mourir, et même pas en juin d'ailleurs avec plusieurs rendez-vous déjà actés :- Ouverture du Summer of Gaming le 8 juin- Conférence Xbox Showcase le 11 juin- Ubisoft Forward le 12 juin- Devolver Direct dans les mêmes eauxRetournons à nos souvenirs, avec des pensées pour Usher, « Riiiiiiidge Racer », le Giant Enemy Crab, les « Extreeeeeeeme » de Konami et la formidable présentation de. Entre autres choses.