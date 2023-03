Control passe les 3 millions de ventes Control passe les 3 millions de ventes

Aidé par le bouche-à-oreille et l'apport des versions PlayStation 5 et Xbox Series, Control a continué sa route pour dépasser les 3 millions de ventes depuis lancement, avec au total 92 millions d'euros en revenus, ce qui est une très belle affaire quand on sait que les coûts de développement étaient sous la barre des 30 millions.



Forcément confiant, 505 Games a mis 50 millions d'euros sur la table pour Control 2, l'un des nombreux projets de Remedy en cours avec un spin-off coop, un projet multi/narration avec Tencent et bien entendu les remakes des deux premiers Max Payne pour le compte de Rockstar.