[RUMEUR] J.Grubb : le projet Wolverine (Insomniac) vise un lancement fin 2024, et une classification M

Toujours du coté du très bavard Jeff Grubb, l'homme a pu nous lâcher dans son dernier podcast avoir eu des nouvelles du projetchez Insomniac Games, avec pour commencer le fait que le titre visera une classification M aux USA (17+), et devrait comporter des démembrements humains, chose par exemple refusée par la franchisechez EA pour maintenir la classification T, plus grand public.En outre :- Conception plus proche d'unque d'unavec une certaine linéarité n'empêchant pas quelques zones semi-ouvertes.- L'objectif serait un lancement fin 2024, soit un an après- En interne, on reste néanmoins près à un report pour 2025 selon l'avancée du développement.