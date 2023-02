PS5 : la PS Plus Collection va disparaître PS5 : la PS Plus Collection va disparaître

Petite information qui risque de faire râler ceux qui comptent encore attendre au minimum cet été pour se procurer une PlayStation 5 : Sony annonce la fin de la « PlayStation Plus Collection » à compter du 9 mai, date limite pour télécharger la vingtaine de titres afin de les garder tant que vous restez abonnés au service PS Plus même Essential.



Disponible depuis le lancement de la console, la « Collection » offrait à tous les abonnés même de base des titres comme Bloodborne, Detroit : Become Human, Crash Bandicoot Trilogy, God of War, FFXV Royal Edition, The Last Guardian, Resident Evil 7 ou encore Uncharted 4.



Des titres que les retardataires pourront toujours retrouver… en s'abonnant au PS Plus Extra.