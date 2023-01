Charts Japon : Switch et PS5 se rapprochent

Voici le top des ventes japonaises (software & hardware) pour la période du 16 au 22 janvier 2023, dont les chiffres ont été fournis par Famitsu.Pour le nouveau chapitre de sa longue saga,fait dans la constante et c'est peu de le dire : les résultats physiques pour la première semaine sont à 1400 unités près parfaitement identiques à ceux de, néanmoins loin de l'époque 3DS (mais avec une part du dématérialisé plus importante).Le plus notable vient du hardware, non pas à cause de Microsoft qui continue de laisser de coté le marché, mais bien le plus gros rapprochement jamais été effectué entre la Switch et la PS5. Les mérites ne viennent pas de la console de Sony, elle fait même un peu moins que la semaine précédente, mais bien de la Switch qui continue d'entrevoir sa fin de carrière, même si encore lointaine.