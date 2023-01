Atomic Heart vient de passer GOLD

A l'annonce du 2018, ça criait déjà au potentiel nouveau vaporware mais le studio Mundfish a bossé dur pour arriver au bout de ses intentions : le développement deest terminé, validant son passage GOLD et l'assurance que la date de sortie sera maintenue.C'est en effet le 21 février prochain que sortira cette production russe aux allures de, en plus nerveux, et l'on pourra découvrir cela sur PC ainsi que sur supports PlayStation et Xbox, sans oublier sa proposition Day One dans le Game Pass.