The Witcher 3 dépasse le million... au Japon

Tout est dans le titre. CD Projekt Red n'est en effet pas peu fier d'annoncer quea réussi à dépasser le cap du million de ventes au Japon, rejoignant un cercle très restreint d'élus occidentaux étant parvenus à cet exploit sur l'archipel.Dans le lot, on ne trouve quepremier du nom,, le record, le joli coup de(et oui, c'est Next Level Games) et probablement pareil pouravec le dématérialisé.