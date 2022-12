Ys X n'aura que 2 personnages jouables Ys X n'aura que 2 personnages jouables

Dans le cadre d'une interview accordée au magazine Famitsu, et plus précisément pour les 35 ans de la franchise dédiée, Toshihiro Kondo est venu offrir au peuple de nouvelles informations sur le futur Ys X : Nordics, certaines prêtant un peu à sourire.



Voici donc :



- « Nordics » signifie « Peuple du Nord » (merci).

- L'histoire se déroule après les événements de Ys I & II. Adol a 17 ans et fait route vers Celceta.

- Le choix de prendre des héros jeunes vient du fait que cet épisode sortira directement sur Switch (Ah…).

- Seulement deux personnages jouables cette fois (Adol et « La fille à la hache »).

- Plusieurs villes à visiter même si la base restera votre vaisseau.

- Les attaques combinées ne demanderont que le maintien d'un bouton.

- Quand vous vous lancez en assaut combiné, vous êtes plus lent (mais plus puissant).

- Mise en avant de la défense, où la garde augmente votre jauge de contre-attaque.

- Les phases maritimes (incluant les batailles navales) représentent environ 20 % du jeu.

- De nouvelles vidéos de gameplay sont attendues « soit en début d'année, soit au printemps ».

- Falcom espère le sortie vers septembre 2023 (au Japon du moins) mais ne veut rien garantir.



Rappelons que le titre a récemment été confirmé sur PlayStation 5, PlayStation 4 et Nintendo Switch, mais il faudra attendre une annonce occidentale pour savoir si le PC rejoint la danse (très probable).