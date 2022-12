Cyberpunk 2077 aura son édition GOTY Cyberpunk 2077 aura son édition GOTY

Bonsoir. Vous voulez une news tellement surprenante que vous n'en dormirez pas de la nuit ? Laissons tomber l'humour, vous avez lu le titre, et vous savez donc que CD Projekt compte offrir « prochainement » une édition GOTY pour Cyberpunk 2077, terme pompeux qui prêtera toujours à sourire tant ce n'est surtout pas au moment de son lancement qu'on pouvait décemment le qualifier de « jeu de l'année ».



Prochainement donc et « l'ordre naturel des choses » selon le PDG Adam Kicinski qui attendra forcément le lancement de l'extension Phantom Liberty pour sortir cette réédition sur PC, PlayStation 5 et Xbox Series, avec toutes les MAJ de nettoyage (et de contenu).