Games with Gold : le programme de décembre

Deux salles, deux ambiances. Alors que l'on connaît le programme PS Plus pour le mois de décembre, c'est Microsoft qui déroule celui du Games With Gold dont on continue mois après mois de se poser des questions quant à son intérêt actuel : deux petits jeux indépendants probablement méconnus du plus grand nombre.On trouvera donc le roguelitesur 1er au 31 décembre, puiset son esthétique façon Vanillaware en moins cher (du 16 décembre au 15 janvier 2023).