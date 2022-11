The Callisto Protocol : le réalisateur répond à la polémique autour du Season Pass The Callisto Protocol : le réalisateur répond à la polémique autour du Season Pass

Hier fut dévoilé le contenu du Season Pass de The Callisto Protocol, avec en son cœur des choses habituelles dans un suivi comme un mode Horde et surtout une véritable extension scénarisée, mais aussi un truc un peu plus surprenant : de nouvelles animations de morts, aussi bien pour le héros que les ennemis.



Les animations du genre sont l'un des gros arguments du jeu sur lequel s'est appuyé le développeur durant la communication et beaucoup ont soupçonné que la team en avait donc supprimé pour agrémenter le Season Pass, ce que le réalisateur Glen Schofield nie catégoriquement, expliquant justement que devant les retours de la communauté sur cette feature, l'envie lui est venu d'en fournir encore plus après le lancement.



Rien n'a été supprimé vu que les animations en question sont encore sur le papier, attendant que les fêtes de fin d'année soit terminée (juste histoire de laisser une pause à l'équipe) pour commencer à plancher sur le sujet en plus du reste.



C'est donc « à la confiance » et Pass ou pas, le jeu sortira lui le 2 décembre.