La Team Ninja analyse les possibilités de reboot pour Ninja Gaiden et Dead or Alive

La Team Ninja de Koei Tecmo a apporter un peu d'espoir chez les vieux fans du studio en annonçant lors du salon coréen G-Star que les franchisesetétaient remises sur la table non pas pour des suites ou d'éventuels remasters, mais bien pour de purs reboots.Vu les propos évasifs, on pense davantage à de la boîte à idées, le temps de décharger une partie de l'équipe de(sachant que d'autres sont sur), et il vaut mieux viser très juste après l'échec commercial deet ses tonnes de DLC costumes, et unqui s'est fait discret depuis 10 ans, ne revenant entre temps qu'avec des versions +, un spin-off oublié () et plus récemment une compilation fainéante.