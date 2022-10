P.Spencer confirme la temporaire mise au placard du Project Keystone

Alors que le Project Keystone est soudainement réapparu par ce qui ressemblait être un énième teasing sur l'étagère de Phil Spencer, ce dernier vient de confirmer que, oui, il s'agissait bien d'un prototype Xbox 100% Cloud mais également que le chantier a été mis en « incubation » depuis le printemps dernier.L'objectif pour aujourd'hui pousser le xCloud (et donc le Game Pass) est désormais des partenariats comme avec Samsung (les smartTV), mais on pourrait également citer Logitech/Tencent (console Cloud) et même Meta/Facebook via le Quest 2. La mise en retrait du Project Keystone pourrait donc venir du souhait de faire des économies sur la production hardware, et toujours selon Spencer, s'il doit être un jour lancé, ce ne sera pas avant plusieurs années.