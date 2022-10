Electronic Arts ne s'occupera plus du marché physique dans les pays germanophones [UP] Electronic Arts ne s'occupera plus du marché physique dans les pays germanophones [UP]

Les anti-dématérialisés peuvent brandir le plus haut possible leur drapeau de résistance, l'inéluctable arrive peu à peu et jamais le numérique n'a été aussi fort qu'aujourd'hui. On pourrait parler de Steam qui vient de fêter son pic record de 30 millions d'utilisateurs actifs en simultané, ou encore Capcom qui a récemment déclaré que plus de 91 % de ses ventes étaient en dématérialisées, et c'est aujourd'hui Electronic Arts qui, quelque part à l'Est, raccroche les gants pour ce qui concerne le physique. Explication.



Comme d'autres, Electronic Arts a une branche locale en Allemagne, couvrant la distribution physique dans le dit-pays mais également d'autres territoires germanophones (Suisse et Autriche notamment), où les employés sont naturellement payés… grâce aux ventes physiques. Justement. Mais face à la percée de plus en plus importante du numérique, rien que par les micro-transactions (FUT, Apex…), les revenus du physique sont en chute et selon plusieurs sources, l'éditeur aurait pris sa décision : sa branche ne distribuera plus de jeux en physique dans les pays cités, et les employés restants ne s'occuperont désormais plus que de la traduction/doublage.



Attention ! Cela ne signifie pas l'arrêt en 2023 de la sortie physique de jeux EA en Allemagne. Juste que désormais, EA peut passer par un simple sous-traitant (style Koch Media) mais une preuve supplémentaire que le marché des « boîtes » est de moins en moins la priorité pour ce qui est l'un des trois plus gros éditeurs tiers occidentaux.





UPDATE



- Electronic Arts a officiellement pris la parole avec quelques simples mots en niant tout cela. Plus ou moins.. On nous indique que la branche allemande n'a pas stoppé la distribution (personne n'a dit le contraire puisque l'on parlait de 2023) et les joueurs des pays concernés pourront à l'avenir continuer d'acheter leurs jeux en physique (ce qui ne dément pas la rumeur si on passe par un sous-traitant). Bref, à suivre.