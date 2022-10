Bravely Default : un remaster serait ''la meilleure chose à faire'' selon son producteur Bravely Default : un remaster serait ''la meilleure chose à faire'' selon son producteur

10 ans environ que la saga Bravely Default fut lancé et après un premier épisode (en deux versions), un « Second » qui avait des allures de fausse extension, puis une vraie suite sur Switch, le producteur Tomoya Asano ne serait maintenant pas contre à un retour aux sources avec un remaster du titre original. « La meilleure chose à faire » de ses propres mots, même s'il ne peut encore l'annoncer « pour l'instant ».



Autant dire qu'il n'y aurait pas de surprise à une officialisation dans les temps à venir, avec on imagine un combo PC/Switch pour un simple lifting HD + refonte du HUD.



Sinon, on rappelle que des plans ont déjà été établis pour un Bravely Default III, mais ce même Asano nous prévenait en 2021 qu'il faudrait au moins « 3 à 4 ans » avant de le voir arriver.