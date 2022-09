Après Edgerunners, CD Projekt confirme la forte hausse d'audience pour Cyberpunk 2077

Comme précédemment évoqué, l'arrivée de la série anime Netflixsemble faire un bien à, et CD Projekt Red atteste d'1 million de joueurs chaque jour tous supports confondus, soit un record d'audience depuis le lancement où le public était néanmoins plus massif (1 million de joueurs le jour de la sortie… uniquement sur Steam).De quoi donner un peu de baume aux cœurs des développeurs bientôt 2 ans après un lancement catastrophique, et un avenir renouvelé pour le franchise qui attend sa grosse extension (la seule et unique du jeu) ainsi qu'un projet orienté multijoueur.