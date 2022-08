Switch : la barre des 111 millions atteinte + mise à jour des ventes softwares Switch : la barre des 111 millions atteinte + mise à jour des ventes softwares

Au tour de Nintendo de publier ses résultats fiscaux pour le printemps 2022 (1er avril au 30 juin) et si la Switch est moins impacté par « le manque de jeux tiers », surtout qu'elle a bénéficié de quelques exclus durant cette période, elle reste néanmoins touchée par le fait que la console amorce doucement son déclin après 5 années de carrière, et qu'il est d'autant plus naturel de constater une chute après deux années exceptionnelles (merci la pandémie).



De fait, en phase avec les prévisions du constructeur qui anticipe un retour à des résultats de 2019, le bénéfice opérationnel est en chute de 15 %, mais le bénéfice net continue d'être en hausse grâce à un très bon taux de conversion (faible valeur du yen alors que 80 % des ventes de Nintendo se font en occident).



- 3,43 millions de Switch vendues au printemps (4,45 millions l'année dernière)

- Dont 1,52 million de modèles OLED

- 111 millions de Switch vendues depuis ses débuts



La Switch reste la 5e console la plus vendue de tous les temps, et si les objectifs sont atteints (128 millions d'ici le 31 mars 2023), elle passera 3e, devant la PlayStation 4 et le (la ?) GameBoy.



- 76 % des ventes de jeux Switch au printemps étaient des jeux first/second party.

- La part du numérique fut de 53 % (+6%).

- Le marché mobile est en baisse de 16 %.



TOP 10 des meilleures ventes Switch



1) Mario Kart 8 Deluxe : 46,82 millions (+ 1,48 million)

2) Animal Crossing : New Horizons : 39,38 millions (+ 740.000)

3) Super Smash Bros Ultimate : 28,82 millions (+ 650.000)

4) Zelda : Breath of the Wild : 27,14 millions (+ 590.000)

5) Pokémon Epée & Bouclier : 24,5 millions (+ 230.000)

6) Super Mario Odyssey : 23,93 millions (+ 430.000)

7) Super Mario Party : 18,06 millions (+ 280.000)

8) Pokémon Diamant Étincelant & Perle Scintillante : 14,79 millions (+ 140.000)

9) Pokémon Let's Go : 14,66 millions (+ 130.000)

10) Ring Fit Adventure : 14,54 millions (+ 450.000)



Mais aussi :



- Nintendo Switch Sports : 4,84 millions (New)

- Mario Strikers BLF : 1,91 million (New)

- Kirby et le Monde Oublié : 4,53 millions (+ 1,88 million)