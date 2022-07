Grand Theft Auto VI : Rockstar aurait revu ses ambitions de départ à la baisse Grand Theft Auto VI : Rockstar aurait revu ses ambitions de départ à la baisse

Les choses ont commencé à prendre forme pour le futur Grand Theft Auto VI lorsque Jason Schreier a pu nous livrer que ce nouveau morceau du CV Rockstar proposerait un personnage féminin en tête d'affiche (originaire d'Amérique latine, formant un duo à la Bonnie & Clyde avec un protagoniste masculin également jouable), qu'on devrait retrouver Vice City puisque l'on parle d'une ville « inspirée de Miami » et que le contenu solo évoluera au fil des années en taille comme en missions.



Et c'est sur ce dernier point que l'on revient aujourd'hui en découvrant que la possibilité d'autres territoires étaient de base prévus dès le lancement du jeu. Les sources d'Axios Gaming du coté de Rockstar rapportent en effet que les développeurs souhaitaient proposer dès le départ avec GTA VI pas moins de 4 protagonistes principaux et 3 villes, mais que les ambitions ont été revus à la baisse, aussi bien pour ne pas faire traîner le projet encore un paquet d'années, mais surtout pour éviter de nouvelles périodes de crunch intensif avec les polémiques qui vont avec.



Quoi qu'il en soit, Rockstar devrait logiquement attendre encore plus d'un an avant d'amorcer réellement la communication : hors éventuel report, ça parle (selon Schreier une nouvelle fois) d'une sortie fin 2025, voire début 2025.