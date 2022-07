Charts Japon : en attente de jeux (et de stocks)

Voici le top des ventes japonaises (software & hardware) pour la période du 11 au 17 juillet 2022, dont les chiffres ont été fournis par Famitsu.Les semaines se suivent et continuent de se ressembler faute de sorties majeures, et ce n'est pas le prochain rapport qui changera quelque chose avec uniquementen morceau notable, tandis que le suivant apportera enfin de plus gros morceau avecet plus accessoirementMême topo coté hardware, les chiffres étant quasiment identiques à la semaine dernière.