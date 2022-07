Charts Japon : Klonoa fait mieux que sur Wii

Voici le top des ventes japonaises (software & hardware) pour la période du 4 au 10 juillet 2022, dont les chiffres ont été fournis par Famitsu.Seul fait notable : l'arrivée dequi avec un peu plus de 10.000 ventes en comptant les miettes du dématérialisé et les miettes PS4 fait quand même bientôt deux fois mieux que la précédente entrée de la franchise, plus exactement le remake du premier épisode sur Wii. Toujours ça.Sinon c'est de nouveau la routine, particulièrement avec la New Gen qui fait une nouvelle chute, dont la PlayStation 5 qui continue de s'accrocher de pas loin à la courbe PlayStation 4 sur le même laps de temps de carrière mais attention : c'est plus ou moins à partir du même nombre de semaines que la PS4 a commencé à équilibrer son rythme avec une constante d'environ 25.000 par semaines.