Haven intègre officiellement PlayStation Studios Haven intègre officiellement PlayStation Studios

Il y a des acquisitions qui se font plus rapidement que d'autres, tout dépend de la taille du morceau avalé, et c'est seulement 4 mois après avoir annoncé le rachat de Haven Studios que Sony déclare que toute la paperasse est désormais signée : la boîte de Jade Raymond appartient officiellement aux PlayStation Studios.



Haven Studios, qui comptait 60 employés en mars derniers, a désormais 106 têtes pour continuer à plancher sur un projet de jeu à service, nouvel élément clé dans la politique de PlayStation, tout en misant sur de nouvelles idées de R&D, preuve du récent recrutement de Jalal El Mansouri, architecte technique de Rainbow Six Siege avant de participer à l'élaboration de Google Stadia.