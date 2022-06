Dragon's Dogma 2 est enfin officialisé Dragon's Dogma 2 est enfin officialisé

Hideaki Itsuno avait certes publiquement privilégier le chantier Devil May Cry V mais n'a pas oublié l'autre projet mis sur la table, et c'est donc en ce 17 juin, 10 ans après la sortie du premier épisode, que se voit officialiser Dragon's Dogma 2.



Et on n'aura rien à part un simple logo, pour un titre qui vient s'ajouter au joli catalogue à venir du coté de Capcom, de Street Fighter 6 à Resident Evil 4 Remake sans oublier, certes plus accessoirement, Exoprimal.



Sinon, vous vous souvenez de Pragmata ?