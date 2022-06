Charts Japon : pendant que d'autres sont toujours en pénurie, la Switch passe les 25 millions

Voici le top des ventes japonaises (software & hardware) pour la période du 6 au 12 juin 2022, dont les chiffres ont été fournis par Famitsu.Le parc n'est certes pas le même mais les félicitations s'imposent pour le portage tardif desur Switch qui avec quasiment 91.000 unités hors dématérialisé fait quasiment aussi bien que le combo PS5/PS4 (115.000) en octobre 2021. On ne dira pas la même chose dequi soit faire mieux que l'épisode Wii grâce au dématérialisé, mais qui reste le plus mauvais lancement Switch pour un jeu de sport Mario.Coté hardware, pendant que la PlayStation 5 et la Xbox Series accusent encore le coup, faute de stocks, la Switch se permet elle de franchir le cap des 25 millions. Une étape de plus mais à moins d'un miracle, la console devant en être dans le dernier tiers de sa carrière et en naturelle baisse de rythme, difficile qu'elle prétende à davantage que la troisième place des consoles les plus vendues de tous les temps au Japon (la Game Boy comme la Nintendo DS tournent autour des 33 millions).