[Rumeur] Un nouveau Fire Emblem Switch en vue [Rumeur] Un nouveau Fire Emblem Switch en vue

Responsable de divers leaks Switch, de Mario Kart 8 Deluxe à Pokémon Let's Go en passant par Mario + Lapins Crétins, l'insider Emily Rogers annonce qu'un nouveau Fire Emblem va arriver sur Switch (on ne parle pas du Warriors à la fin du mois), et même que son chantier est bouclé depuis 2021.



En infos :



- Nouvelle collaboration entre Intelligent System et Koei Tecmo

- Plus beau que Three Houses (pas difficile)

- Était destiné au 30 ans de la série (2020/2021)

- Fonction « Emblèmes » qui permettrait d'invoquer les personnages des anciens épisodes



A voir donc, ce qui permet de reparler des rumeurs d'un certain Nintendo Direct à la fin du mois...