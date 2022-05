The Witcher 3 : l'upgrade New Gen se précise The Witcher 3 : l'upgrade New Gen se précise

Prévu au départ pour la fin d'année dernière avant d'être reporté au printemps puis à « on verra », l'upgrade PC, PlayStation 5 et Xbox Series de The Witcher 3 : Wild Hunt est désormais fixée à la toute fin d'année. Promis.



Au programme, une rehausse technique, des temps de chargement drastiquement réduits, du ray-tracing et du contenu bonus en lien avec la série Netflix. Tout cela gratuitement pour tous les possesseurs du jeu d'origine, vendu à plus de 40 millions d'exemplaires.