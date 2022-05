Quasiment 20 millions de ventes pour la PS5, qui continue de subir de graves pénuries Quasiment 20 millions de ventes pour la PS5, qui continue de subir de graves pénuries

Malgré les pénuries massives, la PlayStation 5 grimpe tant bien que mal les échelons et approche désormais des 20 millions d'unités écoulées depuis son lancement, plus précisément 19,3 millions à la date arrêtée du 31 mars 2022. Cela fait donc 2 millions de PS5 vendues pour ce premier trimestre, et seulement 100.000 PS4, qui elle achève doucement sa carrière à 117,2 millions.



La PlayStation 5 reste aujourd'hui des trois consoles la plus touchée par le manque de stock : au premier trimestre 2021, elle faisait 3,3 millions, ce qui n'était déjà pas extraordinaire vu la demande…



Autres détails :



- 47,4 millions d'abonnés PS Plus (- 200.000 par rapport au Q1 2021)

- 70,5 millions de jeux PS4/PS5 vendus au premier trimestre (+ 9,1 millions par rapport à l'année dernière)

- 71 % étaient en dématérialisés (-8 % par rapport à l'année dernière)



UPDATE



Néanmoins optimiste face à la crise, Sony compte quasiment doubler son quota sur un an, avec 18 millions de PlayStation 5 supplémentaires (soit 37,3 millions au total) au 31 mars 2023.