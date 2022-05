Genshin Impact a dépassé les 3 milliards de dollars en revenus, uniquement sur mobile

Peu sont passés à coté du phénomène, au moins via l'actualité, et le titre du studio chinois Hoyoverse approuve sa pleine puissance avec 3 milliards de dollars générés uniquement sur mobile en seulement 18 mois, dont une grosse partie en Chine, suivi du Japon et des USA.3 milliards, et encore une très longue carrière devant lui (la MAJ 2.7, en retard à cause de la pandémie, est pour bientôt), c'est suffisant pour le placer parmi les plus grands succès de l'histoire du mobile, et seulsetont réussi à faire mieux depuis septembre 2020.Quoi qu'il arrive désormais, du moins sauf mauvaise surprise,a toutes les chances de battre les résultats deet ses 5 milliards de dollars en 5 ans.