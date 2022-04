[Rumeur] Grand Theft Auto VI tournera sous le nouveau moteur maison Rage 9 [Rumeur] Grand Theft Auto VI tournera sous le nouveau moteur maison Rage 9

Le temps risque d'être long avant d'entendre parler officiellement de Grand Theft Auto VI (au moins, son développement a été confirmé), et il faudra en attendant se contenter de miettes, majoritairement venues d'insider comme aujourd'hui Chris Klippel, créateur de Rockstar Mag, qui selon ses sources apparemment bien fiables fait savoir que ce futur poids lourd de l'industrie tournera sous le moteur Rage 9.



On parle donc d'une nouvelle version du moteur maison « Rage Game Engine » qui offrira un rendu « incroyable » pour une technologie déjà jugée « en avance sur son temps ». Rien que ça.



Après on ne doute pas du savoir-faire de Rockstar coté rendu, qui certes peu se montrer très fainéant quand il s'agit de gratter rapidement un billet (GTA Trilogy) mais qui rien qu'avec Red Dead Redemption 2 a prouvé que la distribution de baffes graphiques était toujours d'actualité.