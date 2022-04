Sony lâche 1 milliard de plus pour Epic Sony lâche 1 milliard de plus pour Epic

Toujours aussi imposant dans le domaine des moteurs (on parle de l'Unreal Engine là), Epic Games n'a eu besoin que d'un claquement de doigts pour trouver deux mécènes prêts à investir du pognon pour les ambitions de l'entreprise, surtout en matière de « métavers » : Sony et KIRKBI, le second étant pour info la maison-mère de la franchise LEGO.



Chacun des deux a donc craché 1 milliard de dollars pour Epic, signifiant donc que Sony a en l'espace de 18 mois placé au total 1,45 milliards chez le créateur de Fortnite, dont la valorisation est aujourd'hui de 31,5 milliards. Que d'argent, mais toujours dans le cadre de partenariats, le souhait d'Epic restant de ratisser le plus large possible, preuve encore récemment avec le fait que pas moins de cinq Xbox Game Studios exploitent actuellement le moteur.