Gran Turismo 7 : la nouvelle MAJ disponible Gran Turismo 7 : la nouvelle MAJ disponible

Comme promis, Polyphony Digital a répondu aux nombreuses critiques de la communauté, se traduisant pour commencer par le déploiement de la MAJ 1.11 avec en vrac :



- Des récompenses revues à la hausse pour la seconde moitié du circuit mondial.

- Même chose pour les courses Arcade et les courses personnalisées.

- Ajouts de récompenses pour les tracés Entraînement (Or et Bronze).

- Augmentation des récompenses pour les courses quotidiennes.



- Ajouts de trois nouvelles épreuves de courses (circuit mondial).

- Ajout d'une course d'endurance d'une heure.



- Augmentation du plafond maximum (100 millions de crédits).

- Augmentation du choix dans les voitures d'occasion et légendaires.



On ajoutera à cela tout un tas de correctifs et d'améliorations (même au niveau de la physique ou des pénalités), et on rappellera que outre les ajouts liés au contenu, les développeurs prévoient d'autres MAJ concernant les récompenses, ainsi que la possibilité de revendre ses véhicules.