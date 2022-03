Capcom annonce une hausse de 30% du salaire moyen pour tous ses employés Capcom annonce une hausse de 30% du salaire moyen pour tous ses employés

Les affaires de crunch et d'environnements toxiques se sont multipliées ces dernières années (ou plutôt ont été mises en lumière), au point que les réactions concrètes ont commencé à se mettre en place d'un bout à l'autre du monde pour récompenser un peu mieux les employés, et accessoirement éviter qu'ils ne se barrent ailleurs.



Ainsi, quand certains tentent la semaine de 4 jours (sans baisse de salaire) ou augmentent le nombre de jours de congés, au Japon, on s'emploie visiblement à s'attarder sur le nerf du travail : la thune. Et alors que Bandai Namco vient d'annoncer une augmentation des salaires de l'intégralité des employés dès le début de la prochaine année fiscale (donc dès demain en fait), Capcom déclare en faire de même : +30 % pour le salaire de base (c'est beau) et un système de primes en rapport avec les performances commerciales de la boîte. Ce qui tombe bien puisque Capcom enchaîne les bonnes années depuis très longtemps.



En plus de cela, la boîte met place une toute nouvelle politique des ressources humains (quatre départements), ce qui permettra d'améliorer la communication entre les employés et les têtes supérieures d'un éditeur dont la volonté affichée depuis des années est de ressourcer ses chantiers dans ses propres structures japonaises.