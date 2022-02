Resident Evil Outbreak HD : la rumeur relancée Resident Evil Outbreak HD : la rumeur relancée

Sans raison aucune, du moins officiellement, Capcom a remis en ligne sur son site officiel des renders du bestiaire de Resident Evil Outbreak… mais « bizarrement » en version HD avec même quelques retouches coté textures.



Pourquoi donc ? On n'en sait rien, sauf si on se tourne à nouveau vers le fameux « Nvidia Leak » d'il y a quelques mois, auteur de nombreuses fuites, et qui évoquait justement un remaster de cet épisode orienté online sorti à l'époque 128 bits.