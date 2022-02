Charts US - 01/22 : la Switch devancée par la PlayStation 5 et les Xbox Series Charts US - 01/22 : la Switch devancée par la PlayStation 5 et les Xbox Series

Comme chaque mois, l'institut NPD débarque avec son dossier charts US sous le bras pour nous livrer un bilan, cette fois concernant le mois de janvier 2022 avec un CA général assez stable, les ventes de consoles en hausse ayant compensé une légère chute coté software.



Le fait marquant se résume simplement : dominante dans plus de 9 cas sur 10 depuis des plombes, la Nintendo Switch débute 2022 à la troisième place, devancée à la fois par la PlayStation 5 (1ère) et les Xbox Series, Microsoft comme Sony ayant probablement sortis l'artillerie lourde niveau stocks là où Nintendo avait fait savoir que les livraisons allaient ralentir pendant plusieurs semaines.



Coté softwares :



- Légendes Pokémon : Arceus s'accapare sans problème de la première place alors qu'on parle d'une exclusivité et de l'absence de données dématérialisées chez Nintendo.

- Rainbow Six Extraction se contente en revanche de la 9e place, ce qui n'est pas si préjudiciable : le titre est présent dans le Game Pass et Rainbow Six Siege avait également démarré en douceur pour finir dans des hauteurs insoupçonnés.

- God of War et Monster Hunter Rise font un retour explosif : merci les portages PC.

- Marvel's Spider-Man : Miles Morales devient le 3e plus grand succès de l'histoire de Sony aux USA, derrière Marvel's Spider-Man et God of War (celui de 2018).





MEILLEURES VENTES SOFTWARE JANVIER 2022 (USA)

- Classement par valeur.

- Pas de données numériques pour Take-Two et Nintendo.



1. Légendes Pokémon : Arceus

2. Call of Duty : Vanguard

3. Monster Hunter Rise

4. Madden NFL 22

5. God of War

6. Marvel's Spider-Man : Miles Morales

7. FIFA 22

8. Mario Kart 8 Deluxe

9. Rainbow Six Extraction

10. Battlefield 2042



11. Pokémon D.E. & P.S.

12. Far Cry 6

13. Minecraft

14. NBA 2K22

15. Mario Party Superstars

16. Animal Crossing : New Horizons

17. Forza Horizon 5

18. Halo Infinite

19. Super Smash Bros Ultimate

20. COD Black Ops : Cold War