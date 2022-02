Mother et Earthbound dispos dans le service NSO

Alors que Nintendo tente de gonfler l'offre N64 et MegaDrive pour promouvoir son offre NSO+ (en plus du coup de), une petite friandise est offerte aux abonnés du service de base avec l'arrivée des deux premiers, donc les deux RPG cultes de la NES et la Super Nes.Les fonctions de quick-save et rembobinage sont disponibles, à défaut d'une traduction FR, et pendant qu'aux USA, on lance un sondage de popularité sur les personnages de la série et qu'au Japon, on ajoute des goodies dans la boutique officielle en ligne, on en vient tout de même à se demander les raisons d'une telle remise en avant. D'ailleurs, où est