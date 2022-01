Contrairement à la PS4, la Xbox One n'est plus en production... depuis plus d'un an Contrairement à la PS4, la Xbox One n'est plus en production... depuis plus d'un an

Alors qu'un rapport de Bloomberg évoque l'envie pour Sony de pousser une dernière fois la PlayStation 4 avec 1 million d'unités à produire dans le courant de l'année (histoire aussi de palier au manque de stocks de PlayStation 5), Microsoft fait une déclaration inverse et c'est peu de le dire : non seulement c'est terminé pour la Xbox One… mais c'est en fait le cas depuis plus d'un an.



Confirmé par la directrice principale du marketing Xbox, Microsoft a en fait discrètement mis fin à la production de Xbox One X et Xbox One S Digital avant même le lancement des Xbox Series, avant d'en faire de même quelques semaines après avec la Xbox One S. Plus aucune Xbox One quel que soit le modèle n'est donc en production depuis fin 2020.



Les raisons n'ont pas besoin d'être livrées pour être connues : la Xbox One n'avait pas les épaules pour tenir aussi longtemps que la PlayStation 4 sur la longueur, et de toute façon, Microsoft arrive déjà à limiter les problèmes de pénurie de composants grâce à la Xbox Series S.