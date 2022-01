[Rumeur] Star Wars Jedi : Fallen Order 2 sera dévoilé avant le prochain E3 [Rumeur] Star Wars Jedi : Fallen Order 2 sera dévoilé avant le prochain E3

On a tous compris qu'un Star Wars Jedi : Fallen Order 2 est en préparation chez Respawn après le succès du premier épisode, mais apprenez tout de même que la révélation est assez proche : selon le très bavard Jeff Grubb, Electronic Arts compterait officialiser la chose juste avant l'E3 de juin prochain, avant de passer la seconde pour l'event de Los Angeles.



Une belle année en perspective pour l'éditeur niveau communication : on attend aussi cette année des nouvelles de Dead Space Remake et Dragon Age 4.