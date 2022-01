Goldenye 007 Remake : et soudain, une liste de succès dévérouillés par des membres de Rare Goldenye 007 Remake : et soudain, une liste de succès dévérouillés par des membres de Rare

Encore une drôle d'histoire autour du remake graphique annulé de Goldeneye 007, prévu de base sur Xbox 360 via le service Xbox Live Arcade (à l'instar des Banjo et de Perfect Dark), puis mis à la poubelle alors que le chantier était quasiment bouclé pour des problèmes de droits entre Microsoft, Nintendo et la maison-mère qui possède tout ce qui touche à James Bond.



Et 2021 a permis de reparler du projet à deux reprises, d'abord par la mise en ligne du jeu intégral sur les réseaux P2P, puis par une déclaration de deux des principaux responsables du remake initial qui estimaient que, en gros, c'était un peu mort pour une sortie officielle.



Sauf que. Pour ce week-end de la nouvelle année, le site TrueAchievements a soudainement mis en ligne la liste complète des succès, apparemment déverrouillés par deux personnes qui semblent être l'ingénieur en chef de Rare (James Thomas) et la community manager Christina McGrath.



De quoi s'interroger sur une remise en route du chantier, et donc d'un miraculeux nouvel accord trouvé entre tous les ayant-droits.