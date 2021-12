Falcom confirme TLOH Kuro no Kiseki II Falcom confirme TLOH Kuro no Kiseki II

Falcom avait prévenu qu'un nouvel épisode de sa série « The Legend of Heroes » serait annoncé sous peu, et voici donc The Legend of Heroes : Kuro no Kiseki II – CRIMSON SIN qui se programme pour un fin 2022 au Japon (PS5 & PS4) mais qui se contentera pour l'heure de deux visuels. Une suite directe où l'on retrouvera le héros Van Akride, avec déjà la promesse d'un léger remaniement du système de combat pour laisser le joueur choisir entre le temps réel et le tour par tour.



Parallèlement, l'éditeur a reconnu que les ventes du premier épisode sont inférieures aux attentes et est donc conscient de ne plus pouvoir se contenter des supports PlayStation, surtout sur le territoire japonais, d'autant plus quand on connaît la situation de la PS5 là-bas.



Le PC a déjà répondu au programme et la Switch fait également office de renfort avec sa version de Nayuta no Kiseki (déjà dispo sur PC & PS4), prévu au Japon au printemps 2022. Les trois versions arriveront simultanément en occident en 2023. Patience.