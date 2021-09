Charts Japon : sans vraiment forcer, Tales of Arise est le meilleur démarrage pour un jeu PS5

Voici le top des ventes japonaises (software & hardware) pour la période du 6 au 12 septembre 2021, dont les chiffres ont été fournis par Famitsu.Bon on va dire que c'est une bonne chose queait eu droit à une sortie mondiale pour lui permettre un démarrage record car ce n'est pas avec le Japon que la licence pourra briller autant que durant l'âge d'or : on parle d'un des plus mauvais démarrage de la série, certes en comptant uniquement le physique, mais même avec le dématérialisé, impossible de prétendre revenir au statut de l'époque où le demi-million était atteint d'entrée de jeu.On pourra au moins dire qu'il s'agit du meilleur lancement d'un jeu PS5 au Japon, sans que ça ne puisse faire bouger le quota de la console elle-même, toujours touchée par des problèmes de stock.