Charts Japon : NEO TWEWY fait dans la discrétion

Voici le top des ventes japonaises (software & hardware) pour la période du 26 juillet au 1er août 2021, dont les chiffres ont été fournis par Famitsu.Et la principale entrée de la semaine, c'est doncet si cette suite s'affiche première du classement, c'est bien à cause de la pauvreté du planning tant le premier bilan est décevant. On avait déjà un indice sur le potentiel de la licence avec seulement 14.000 ventes pour le portage Switch du premier épisode, et pour cette suite, ce sera donc moins de 30.000, et le dématérialisé a bien peu de chances de sauver le manque face au lancement de l'original sur 3DS : 70.000 (pour terminer à 200.000).Pour le hardware, ce n'est pas terrible avec une nouvelle baisse quasi-généralisée : seule la PlayStation 5 augmente à nouveau son quota pour continuer à grimper vers le million qu'elle atteindra peut-être ce mois-ci, avant d'aborder un intéressant mois de septembre (…).