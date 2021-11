Kojima Productions ouvre une filiale cross-média : cinéma, télévision et musique

On ne sait toujours pas quel sera le deuxième jeu de Kojima Productions, aprèsdonc, mais Hideo Kojima entend bien élargir ses intentions en ouvrant une filiale (à Los Angeles) spécialisée dans le cross-média, puisqu'elle concernera uniquement le domaine du cinéma, de la télévision et de la musique (sans oublier un soutien coté JV au cas où), le tout géré par Riley Russel, ancien de PlayStation.Le communiqué se cache bien de préciser si oui ou non, on peut s'attendre à une adaptation en film ou série du jeu précité, mais l'objectif est néanmoins clair dans la globalité :De quoi agrémenter prochainement l'actualité future autour de Kojima Productions qui finira bien à un moment ou l'autre par nous dévoiler quelque chose, le peuple se contentant de rumeurs entre un possible, un nouvel accord pour(même si bon…) sans oublier les propos de Jeff Grubb sur un titre en collaboration avec Microsoft et basé sur la technologie Cloud. Le fameux projet annulé chez Stadia ?