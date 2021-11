Charts Japon : Shin Megami Tensei V au top, et une PlayStation 5 qui s'effondre avant les fêtes

Voici le top des ventes japonaises (software & hardware) pour la période du 8 au 14 novembre 2021, dont les chiffres ont été fournis par Famitsu.Dans les grandes lignes :s'offre potentiellement le meilleur lancement de la série : avec la part néanmoins inconnue du dématérialisé, il fait assurément mieux que le troisième épisode sur PS2 (152.000) et a ses chances face au quatrième sur 3DS (188.000).- Level-5 n'y arriver décidément plus : sonn'apparaît même pas dans le top 10.- La Switch continue de se maintenir à un rythme néanmoins standard malgré les fêtes, et ce dû en partie à un manque de stock qui affecte surtout la pauvre PlayStation 5, désormais sous la barre des 5000, et ironiquement lus que jamais proche des Xbox Series.