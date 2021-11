VGC : le chantier Beyond Good & Evil 2 est maintenu, mais va durer encore des années VGC : le chantier Beyond Good & Evil 2 est maintenu, mais va durer encore des années

Il y a quelques jours, les sources de Tom Henderson (VGC) signalaient un développement pour le moins chaotique autour de Beyond Good & Evil 2, encore plus après le départ de Michel Ancel en septembre 2020, au point qu'un énorme risque d'annulation était présent, et même considéré comme « une question de temps » avant que cela ne soit acté.



Sauf qu'en fait non. Après la mise en ligne de l'information, un des développeurs du dit-projet a contacté Henderson pour signaler que jusqu'à ordre du contraire, Ubisoft comptait maintenir le chantier et sans préciser si les choses se déroulaient bien, il faudra dans tous les cas « encore plusieurs années » pour en voir le bout, avec une estimation de sortie pour 2024 voire 2025.



Au prochain couac, on parlera limite d'un jeu Next Gen...